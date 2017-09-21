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«Повысить грамотность субъектов хозяйствования»: через 2 года в Беларуси появятся налоговые консультанты

21.09.2017 - 16:49

Новости Беларуси. Через 2 года в нашей стране появятся налоговые консультанты. Они будут помогать бизнесу и налоговым органам быстрее найти общий язык, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зачастую предпринимателям сложно самим разобраться в документации. С этим связывали и некоторые ошибки. Сейчас многие обязанности возложат на налоговых консультантов. Эти специалисты могут разъяснять, как правильно вести дела в налогообложении, а также заниматься бухгалтерским учетом и представлять интересы своих клиентов в госорганах. В то же время предприниматели вправе решать, обращаться к налоговым консультантам или нет. Это вовсе не обязательное требование.

Михаил Грачев, финансовый консультант:
В первую очередь будет стоять задача повышения налоговой грамотности субъектов хозяйствования, начиная от физических и юридических лиц. И постепенно может быть переход к форме, которая существует на Западе, то есть к минимизации налогов. У нас тоже есть возможность это дело каким-то образом регулировать. Что и будет конечной, окончательной  целью этого документа

Действие указа не распространяется на бухгалтеров, юристов, адвокатов и аудиторов. Чтобы стать налоговым консультантом, специалист будет сдавать экзамены в Министерстве по налогам и сборам. Отмечу, налоговое консультирование – не белорусское ноу-хау. Такая деятельность уже давно практикуется в Западной Европе и Америке. При создании такого института у нас учитывался опыт зарубежных стран.

«Повысить грамотность субъектов хозяйствования»: через 2 года в Беларуси появятся налоговые консультанты

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