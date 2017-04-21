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Появится ли в Беларуси обязательный отцовский отпуск: «Открытый разговор»

21.04.2017 - 21:33

Новости Беларуси. Мужчина в декрете: отдых или испытание? Может ли в Беларуси появиться обязательный «папин отпуск»? И способен ли отец заменить мать? Это обсуждали в программе «Открытый разговор» руководитель общественного объединения «Защита прав отцов и детей» Олег Бакулин и советник главного управления социального партнерства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Беларуси Наталья Пасканная. 

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Декретный отпуск для отца: может ли он при этом работать и какие права имеет?
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