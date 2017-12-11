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Поздравить каждого ребенка: благотворительный марафон «Наши дети» стартовал в Беларуси

11.12.2017 - 10:38

Новости Беларуси. Какой бы не была капризной погода, все напоминает о приближении Нового года. Именно 11 декабря в Беларуси объявлено о начале благотворительного марафона «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении месяца политики, бизнесмены, представители власти, медиаперсоны подарят внимание и заботу тем, кто особенно ждет новогодних поздравлений. Время чудес, тепла и милосердия традиционно не обойдет интернаты, приемные и опекунские семьи, а также детские больницы.

Поздравить каждого ребенка: благотворительный марафон «Наши дети» стартовал в Беларуси
Благотворительный марафон «Наши дети» стартовал в Беларуси
Фото. Благотворительный марафон «Наши дети» стартовал в Беларуси
Благотворительный марафон «Наши дети» стартовал в Беларуси
Фото. Благотворительный марафон «Наши дети» стартовал в Беларуси

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