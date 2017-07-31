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Пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Европы в Нидерландах: эксперты прогнозируют рост цен на топливо

31.07.2017 - 10:29

Новости Нидерландов. Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Европы в Нидерландах закрыт из-за пожара. Масштабное возгорание произошло ночью на электроподстанции предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы справиться с огненной стихией, специалистам потребовалось несколько часов. Жертв и пострадавших нет. Сейчас работа завода приостановлена для выяснения причин происшествия. Эксперты уже прогнозируют рост цен на нефтепродукты в северо-западной Европе: могут подорожать дизельное топливо и бензин.

Пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Европы в Нидерландах: эксперты прогнозируют рост цен на топливо

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