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Пожар на складе боеприпасов в Харьковской области. Украина намерена просить о помощи НАТО

24.03.2017 - 10:25

Новости Украины. Украина не смогла самостоятельно справиться с ЧП в Харьковской области. Страна намерена просить о помощи НАТО. Пожар на одном из крупнейших в стране складов боеприпасов полыхает уже более суток. Осколки от взрывающихся снарядов разлетаются на километры. Горят и жилые дома. Ранены несколько человек.

В связи с чрезвычайной ситуацией расширена зона эвакуации. Из города Балаклеи и других населенных пунктов в безопасные места перевезли 20 тысяч человек. Премьер-министр Украины заявил, что ликвидация последствий может занять неделю. Основная версия ЧП – диверсия. По предварительным оценкам, сумма ущерба от пожара может составить 275 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар на складе боеприпасов в Харьковской области. Украина намерена просить о помощи НАТО

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