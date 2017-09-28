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Пожар на складе боеприпасов в Винницкой области: по предварительным данным, уничтожено около трети арсенала

28.09.2017 - 11:18

Новости Украины. Пожар на складе с боеприпасами в Винницкой области Украины локализован. На это спасателям понадобились почти сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Редкие очаги, периодически возникающие на все еще опасной территории, гасят с помощью пожарных танков. Вплотную задействована группа разминирования.

На складе хранили десятки тысяч тонн боеприпасов, в том числе к системам залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч». И неизвестно, какие из них повреждены. В Генштабе Украины отметили, что, по предварительным данным, уничтожено около трети арсенала.

Пожар на складе боеприпасов в Винницкой области: по предварительным данным, уничтожено около трети арсенала

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