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Пожар в Гродно: мужчина переливал горючее рядом с зажженной газовой плитой

25.07.2017 - 14:22

Новости Беларуси. Пять пожарных расчетов, милиция и специалисты газовой службы работали на пожаре в Гродно. Горела квартира на четвертом этаже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина в собственной квартире переливал горючее рядом с зажженной газовой плитой. Пламя вспыхнуло мгновенно. Пожар сотрудники МЧС ликвидировали меньше, чем за 10 минут. Тем не менее, из-за открытого огня не только кухня, но и вся квартира сильно повреждена. Мужчина с ожогами лица и рук доставлен в больницу.

Вячеслав Баньковский, командир отделения аварийно-спасательной части №1 Гродно:
Когда они поднялись, увидели железную дверь. Была выставлена автолестница, и я со своим отделением – работниками 2-й части – поднялись в окно и произвели спасание пострадавшего. Пытались уговорить его выйти на автолестницу. Но, так как руки у него были обожжены, он отказался, поэтому пришлось выводить его через дверь.

Пожар в Гродно: мужчина переливал горючее рядом с зажженной газовой плитой
Пожар в Гродно
Фото. Пожар в Гродно
Пожар в Гродно
Фото. Пожар в Гродно
Пожар в Гродно
Фото. Пожар в Гродно
Пожар в Гродно
Фото. Пожар в Гродно

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