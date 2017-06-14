Пожар в лондонской многоэтажке: фото с места событий

Новости Великобритании. Жертвами крупного пожара в высотке на западе Лондона стали по меньшей мере 6 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 70 пострадали. Все они госпитализированы.

В эти минуты продолжается поисково-спасательная операция, но доступ возможен не на все этажи здания: пламя никак не удается потушить.

Пожар вспыхнул в 27-этажном жилом доме ночью на 14 июня. С огнем сражаются две сотни пожарных, задействованы десятки единиц спецтехники.