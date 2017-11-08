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Пожар в жилом доме в центре Стокгольма: несколько человек госпитализированы, дом сгорел дотла

08.11.2017 - 11:48

Новости Швеции. Несколько человек госпитализированы после пожара в многоквартирном доме в центре Стокгольма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После сообщения о возгорании на место экстренно прибыли пожарные бригады. Они вывели из здания жильцов. Двое из-за отравления дымом были отправлены в больницу. В связи с угрозой взрыва газового баллона, который находился внутри здания, и возможного обрушения фасада, были перекрыты ближайшие улицы и станция метро.

Около 70 специалистов несколько часов боролись с пламенем.

Спасти здание не удалось – оно сгорело практически дотла.

Пожар в жилом доме в центре Стокгольма: несколько человек госпитализированы, дом сгорел дотла
Пожар в жилом доме в центре Стокгольма: несколько человек госпитализированы, дом сгорел дотла
Фото. Пожар в жилом доме в центре Стокгольма: несколько человек госпитализированы, дом сгорел дотла
Пожар в жилом доме в центре Стокгольма: несколько человек госпитализированы, дом сгорел дотла
Фото. Пожар в жилом доме в центре Стокгольма: несколько человек госпитализированы, дом сгорел дотла
Пожар в жилом доме в центре Стокгольма: несколько человек госпитализированы, дом сгорел дотла
Фото. Пожар в жилом доме в центре Стокгольма: несколько человек госпитализированы, дом сгорел дотла
Пожар в жилом доме в центре Стокгольма: несколько человек госпитализированы, дом сгорел дотла
Фото. Пожар в жилом доме в центре Стокгольма: несколько человек госпитализированы, дом сгорел дотла
Пожар в жилом доме в центре Стокгольма: несколько человек госпитализированы, дом сгорел дотла
Фото. Пожар в жилом доме в центре Стокгольма: несколько человек госпитализированы, дом сгорел дотла

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