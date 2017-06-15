новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Пожар в жилом доме в Лондоне: на месте трагедии работают поисковые группы и кинологи с собаками

15.06.2017 - 16:34

Новости Великобритании. Пожар в лондонской многоэтажке потушен. На место трагедии выдвинулись поисковые группы, кинологи с собаками. Не исключено, что сгоревшем здании могут быть погибшие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это вопрос времени: жители лондонской многоэтажки могли сгореть 4 года назад (подробности).

Мощный пожар возник накануне и поглотил многоэтажку за рекордные 15 минут. На момент ЧП там было до 600 человек. По последним, неокончательным, данным, жертвами трагедии стали уже 17 человек. Около 80 госпитализированы. Некоторые пропали без вести, в том числе иностранцы. Так, на связь с родными не выходит молодая пара из Италии.

Пожар в жилом доме в Лондоне: на месте трагедии работают поисковые группы и кинологи с собаками

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Монголии сгорела крупнейшая в стране фабрика по производству кашемира: около 30 тысяч квадратных метров
В Монголии сгорела крупнейшая в стране фабрика по производству кашемира: около 30 тысяч квадратных метров
Сгоревшая высотка в Лондоне может обрушиться в любой момент
Сгоревшая высотка в Лондоне может обрушиться в любой момент
Тереза Мэй пообещала провести тщательное расследование пожара в Лондоне
Тереза Мэй пообещала провести тщательное расследование пожара в Лондоне
Пожар в лондонской многоэтажке: фото с места событий
Пожар в лондонской многоэтажке: фото с места событий
СМИ сравнивают пожар в высотке британской столицы с Великим лондонским пожаром ХVII века
СМИ сравнивают пожар в высотке британской столицы с Великим лондонским пожаром ХVII века
Это вопрос времени: жители лондонской многоэтажки могли сгореть 4 года назад
«Это было похоже на фильм ужасов»: что известно о лондонском пожаре к этому часу
«Это было похоже на фильм ужасов»: что известно о лондонском пожаре к этому часу
Жильцы выбрасывали детей из окон: девять рассказов очевидцев пожара в лондонской высотке
Все новости по теме Пожар
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru