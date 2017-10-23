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Пожарно-профилактическая акция МЧС «За безопасность вместе»: насколько эффективны подобные мероприятия?

23.10.2017 - 10:46

16 октября в Беларуси стартовала респубоиканская пожарно-профилактическая акция МЧС «За безопасность вместе». Как проходит этот процесс и дают ли эффективность подобные мероприятия?

Подробнее – Дмитрий Турчин, заместитель начальника управления надзора и профилактики МЧС РБ:
Акция, в первую очередь, направлена на снижение пожаров, гибели людей от них. На повышение кульутры безопасности нашего населения. В этой акции участвует ряд министерств и ведомств – МВД, Министерство энергетики,  ЖКХ, Министерство образование, Белорусское добровольное пожарное общество и ряд друних министерств.

Наше подразделение со всеми заинтересованными, о которых мы говорили выше, посещают дома, где людям разъяснятся, подсказывается, проводятся консультации, как необходимо подготовить своё жилище к осенне-зимнему периоду да бы не стать заложником огня.

В повседневной деятельности имы стараемся прийти вкаждый дом. В данной акции – мы делаем акцент на одиноких, одиноко проживающих пожилых людей, инвалидов. Детей, находящихся в семьях с социально-опасным положением.это первая категория граждан, которым мы стараемся помочь, подсказать.  

Полная версия интервью – в видеосюжете телеканала СТВ.

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