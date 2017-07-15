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Прагучала слова «разам»: Уладзімір Макей на VII З'ездзе беларусаў свету

15.07.2017 - 17:13

Новости Беларуси. Минск принимает VII Съезд белорусов мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В белорусскую столицу прибыли наши соотечественники, представители многочисленных диаспор за рубежом. Обращаясь к участникам форума, министр иностранных дел Владимир Макей призвал их развивать национальную культуру, язык и традиции.

По мнению Владимира Макея, наши диаспоры – большая сила, способная отстаивать и продвигать интересы своего народа за рубежом.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Людзі розныя прыехалі на гэты з’езд. У кожнага свае меркаванне, свае падыходы, свае ацэнкі і сітуацыі ў Беларусі, і вакол Беларусі. Гэта не азначае, што мы павінны арыентавацца на нейкае супрацьстаянне. Прагучала слова «разам».

Разам мы павінны ўмацоўваць незалежнасць нашай дзяржавы і будаваць нашу краіну.

Кожны на сваім месцы можа гэта зрабіць: і ў галіне эканомікі, і ў галіне культуры, і ў іншых сферах. Гэта вельмі важна.

Впервые Съезд белорусов мира прошел в Минске в 1993 году. С тех пор столица принимает этот форум раз в четыре года. Среди задач съезда – налаживание экономических, культурных связей между белорусскими диаспорами и нашей страной, оказание информационной поддержки белорусам, живущим за рубежом.

Прагучала слова «разам»: Уладзімір Макей на VII З'ездзе беларусаў свету

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