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«Права трудящихся, которые работают в нестандартных условиях, должны были защищены»

03.11.2017 - 16:50

Новости Беларуси. В Беларуси усовершенствуют трудовое законодательство, сообщили в программе Новости «24 часа» Планируется, что поправки в соответствующие документы парламентарии рассмотрят уже в декабре.

Речь идет, в первую очередь, об изменениях в Трудовом кодексе. К примеру, депутаты собираются урегулировать вопросы, связанные с гибкими формами занятости. Проще говоря, это дистанционная или работа на дому. Сейчас по такому принципу трудятся многие, поэтому пришло время адаптировать и законодательную базу. Отдельный вопрос – социальная защита всех занятных по такому принципу.

Тамара Красовская, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
В связи с принятием новых документов появились гибкие нестандартные формы занятости. Конечно, они требуют обязательного регулирования правого, и нужно вносить изменения в социальную защиту, чтобы права трудящихся, которые будут работать в нестандартных условиях, были защищены.

В центре внимания депутатов – вопросы занятости населения и рост зарплат. Сейчас в стране около 27 тысяч безработных. Этот показатель ниже, чем в 2016 году. Планируется и увеличение заработных плат бюджетников. До конца года на 7% должны вырасти доходы низкооплачиваемых категорий работников. При этом эксперты отмечают, чтобы выйти на среднюю зарплату в 1000 рублей – напомним, такую задачу поставил глава государства – нужно повышать эффективность реального сектора экономики.

«Права трудящихся, которые работают в нестандартных условиях, должны были защищены»

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