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Правда ли, что нелеченные зубы могут стать причиной пневмонии?

26.12.2017 - 17:54

Новости Беларуси. О взаимосвязи санации ротовой полости и профилактики заболеваний лёгких рассказали в программе «Теледоктор».

Жанна Антонович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней УО «Белорусский государственный медицинский университет»:
У здорового человека ротоглотка населена рядом микроорганизмов. Это в норме.

И у половины здоровых людей ночью во время сна происходит микроаспирация.

Если полость рта не санирована, множественный кариес, люди, которые курят, имеют определённую микрофлору в полости рта, актуальны такие возбудители, как анаэробы, способные вызвать тяжёлую пневмонию с агрессивным течением. И для лечения требуются специфические антибактериальные препараты. Прогноз у этих людей хуже. 

Теледоктор. Заболевания лёгких

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