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Правила нанесения летнего макияжа: советы от визажиста Анастасии Ашулько

18.06.2017 - 22:35

Зимний и летний макияж отличаются практически не меньше, чем зима и лето. Летом яркий свет выводит на чистоту текстура, которую вы используете в макияже. Поэтому не все средства хороши, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Правила нанесения летнего макияжа: советы от визажиста Анастасии Ашулько

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