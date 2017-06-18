Правила нанесения летнего макияжа: советы от визажиста Анастасии Ашулько

Зимний и летний макияж отличаются практически не меньше, чем зима и лето. Летом яркий свет выводит на чистоту текстура, которую вы используете в макияже. Поэтому не все средства хороши, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.
Зимний и летний макияж отличаются практически не меньше, чем зима и лето. Летом яркий свет выводит на чистоту текстура, которую вы используете в макияже. Поэтому не все средства хороши, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.
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