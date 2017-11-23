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«Правильно, что действовали жестко»: Президент – об операции по обезвреживанию грабителя банка в Могилеве

23.11.2017 - 13:39

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поблагодарил милиционеров за блестящую операцию по обезвреживанию грабителя банка в Могилеве. 23 ноября Президент принял министра внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич доложил о снижении преступности в стране. Поводов обратиться в милицию у людей становится меньше. И это тенденция уже нескольких последних лет. На встрече глава государства еще раз вернулся к теме недавнего резонансного преступления, связанного с ограблением банка. В подробности этих событий Президент был посвящен буквально с первых минут. Подобные преступления равносильны террористическим атакам. Ведь в таких случаях опасность грозит невинным людям. Александр Лукашенко добавил, что принял решение о награждении правоохранителей, рисковавших своими жизнями.

Что известно о напавшем на отделение банка в Могилеве (подробности).

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это была одна из лучших операций. Я был посвящен в эти события с первых минут. Правильно, что ребята действовали жестко. Все должны понимать: пленных не берем. Те, кто совершает подобные акты – это равносильно террористическим актам, когда наши люди свою жизнь подвергают опасности. Или кто-то претендует на их жизнь. Поэтому реакция должна быть жесточайшей. Почти так действовали сотрудники ОМОНа, милиции. Молодцы! Никто не делил: это наше, это ваше, – а принялись реализовывать задачу, которую мы должны были реализовать. И они сделали это, можно сказать, блестяще. Я принял решение о награждении, посмотрите лично, чтобы все ребята были награждены, которые рисковали жизнью и провели эту молниеносную операцию.

«Правильно, что действовали жестко»: Президент – об операции по обезвреживанию грабителя банка в Могилеве

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