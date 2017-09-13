Правительство Беларуси утвердило меморандум с ЕБРР по совершенствованию системы управления госпредприятиями

Новости Беларуси. Совершенствование системы управления государственными предприятиями в Беларуси. Проект документа по этому вопросу, который станет основой для переговоров с Европейским банком реконструкции и развития, утвердило правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Меморандум не окончательный: поправки будут вносится по мере необходимости. Сейчас в Минске находится глава Европейского банка реконструкции и развития.

13 сентября его ждут в Совете Министров.

Отметим, что эта международная структура стала участником около 90 проектов в нашей стране и инвестировала порядка 1,9 миллиарда евро. Рассматриваются возможности дальнейшего сотрудничества в финансовом секторе, в области транспорта, экологии, возобновляемой энергетики, приватизации и управления государственной собственностью.