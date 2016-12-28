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Правительство Германии экстренно разрабатывает план антитеррористической борьбы

28.12.2016 - 09:07

Новости Германии. Правительство Германии экстренно разрабатывает план антитеррористической борьбы. Он будет готов уже в январе и предполагает существенное расширение полномочий силовиков. Причиной этому послужил, безусловно, берлинский теракт, когда жертвами экстремиста за рулем грузовика стали 12 человек.

По самым осторожным подсчетам спецслужб, в Федеративной Республике могут находиться 550 подобных радикалов, причем сейчас их невозможно ни выслать, ни даже, порою, просто арестовать.

Новый правительственный план допускает круглосуточную слежку за подозрительными лицами, иногда – с применением спецтехники, вроде электронных браслетов. Причем применяться такие меры будут даже к 14-летним подросткам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия

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