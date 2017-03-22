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Правительство выделило 50 миллионов на кредитование жилья для нуждающихся

22.03.2017 - 13:47

Новости Беларуси. Плюс 50 миллионов рублей. Правительство выделяет дополнительные средства на кредитование жилья с господдержкой. Воспользоваться займами смогут нуждающиеся в улучшении жилищных условий по процентам, уменьшенным на половину ставки рефинансирования.

Согласно решению Совета Министров, деньги будут направлены на строительство панельных многоэтажек, которые должны быть введены в 2017 году.

Профильному ведомству поручено включить в утвержденный список дополнительные дома, а это не менее 75 тысяч квадратных метров, которые будут построены с господдержкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство выделило 50 миллионов на кредитование жилья для нуждающихся

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