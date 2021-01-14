«Право на охрану здоровья незыблемо». У Президента Беларуси обсуждают изменения в законодательство о здравоохранении
Новости Беларуси. Отечественное здравоохранение готово адекватно реагировать на новые вызовы. Об этом Александр Лукашенко заявил 14 января на совещании по вопросу совершенствования системы здравоохранения.
Как сообщает БЕЛТА, сегодня на рассмотрение вынесены изменения в законы о здравоохранении и об оказании психологической помощи. Это базовые документы, которые определяют правовые основы оказания медицинской помощи населению, отметил глава государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В нашей стране право на охрану здоровья, как вы понимаете, незыблемо. Бесплатное и эффективное лечение в государственных учреждениях здравоохранения должен получать каждый гражданин Беларуси. Государство со своей стороны обязано сохранить условия, чтобы в больнице было современное медицинское оборудование, а у врача – средства индивидуальной защиты. А пациент, где бы он ни жил (в столице или в селе), получал ту помощь, в которой нуждается.
Пациент Могилёвской областной больницы: боялся, что в связи с коронавирусом не смогу сделать операцию
Новости Беларуси. Областная больница – это универсальное РНПЦ областного масштаба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встать на ноги помогают не только с коронавирусом. На днях Сергею Музданову эндопротезировали сустав.
Сергей Музданов, пациент Могилевской областной клинической больницы:
Полгода назад обратился к травматологу. Травматолог посоветовал сделать операцию. Я согласился, но боялся, что в связи с коронавирусом не смогу сделать. Но уже боли такие были, что надо было делать.
Слава богу, что в отделении планово делают операции, меня взяли на операцию. Все прошло хорошо, спасибо врачам за квалифицированно оказанную помощь.