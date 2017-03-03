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Правопорядок длинною в век: белорусская милиция празднует 100-летний юбилей

03.03.2017 - 08:46

Новости Беларуси. Белорусская милиция готовится отметить вековой юбилей. Ее история началась 4 марта 1917 года. Тогда в Минске на смену царской полиции пришла народная милиция, которую возглавил Михаил Фрунзе.

3 марта в преддверии сотого по счету Дня рождения в столице по традиции соберутся лучшие представители этой профессии со всей страны. Во Дворце Республики пройдет торжественное собрание, завершит которое праздничный концерт.

Это будет вечером, а с самого утра стражи правопорядка отправятся к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении. К его подножию в знак уважения подвигу тех, кто до последнего дня оставался верен своему долгу, лягут цветы и венки.

Беларусь сегодня входит в десятку стран с наименьшим уровнем преступности и высокой безопасностью. По результатам соцопросов, около 70% населения доверяют милиции и готовы оказывать ей посильную помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство внутренних дел Беларуси

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