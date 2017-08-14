новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Православные отмечают Медовый спас 14 августа

14.08.2017 - 10:42

Сегодня, 14 августа, по народному и православному календарю отмечается Медовый Спас. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор предприятия «Инвет» торговый дом «Мир пчёл» Леонид Дёмкин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Медовый Спас: в Полоцке по традиции пройдет праздник меда
Медовый Спас: в Полоцке по традиции пройдет праздник меда
Дзень памяці Ефрасінні Полацкай: ушанаваць святую сабраліся паломнікі з усёй Беларусі
Дзень памяці Ефрасінні Полацкай: ушанаваць святую сабраліся паломнікі з усёй Беларусі
Торжества по случаю Дня памяти Евфросинии Полоцкой проходят в самом древнем городе Беларуси
Торжества по случаю Дня памяти Евфросинии Полоцкой проходят в самом древнем городе Беларуси
5 июня – День памяти святой праведной Евфросинии Полоцкой
Богослужения и крестный ход: День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой отмечается 5 июня
Богослужения и крестный ход: День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой отмечается 5 июня
День Святой Троицы отмечают православные верующие 4 июня
День Святой Троицы отмечают православные верующие 4 июня
В 2017 году православные и католики празднуют Вербное воскресенье в один день
В 2017 году православные и католики празднуют Вербное воскресенье в один день
Благовещение: какие традиции связаны с праздником?
Все новости по теме Церковные праздники
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru