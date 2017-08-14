Православные отмечают Медовый спас 14 августа

Сегодня, 14 августа, по народному и православному календарю отмечается Медовый Спас. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор предприятия «Инвет» торговый дом «Мир пчёл» Леонид Дёмкин.
Сегодня, 14 августа, по народному и православному календарю отмечается Медовый Спас. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор предприятия «Инвет» торговый дом «Мир пчёл» Леонид Дёмкин.
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