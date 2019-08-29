Православные верующие отмечают Ореховый Спас: что принято делать в этот день
Новости Беларуси. 29 августа православные верующие отмечают Ореховый Спас, который наступает в августе после Медового и Яблочного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник установлен в честь перенесения в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. Этот день в народе имеет двойное значение. Кроме того, что к этому моменту доспевают лесные орехи и их можно заготавливать на зиму, третий спас называют еще и Хлебным. С древних времен он означал окончание жатвы.
В храмах сегодня освящают орехи, мед, фрукты, пироги, желательно испеченные из муки нового урожая. Есть и проверенные веками приметы этого дня. Говорят: «Если журавль oтлетит к Третьему Спасу, то на Пoкров будет морозно». Что же, остается проверить, сработает ли это предсказание.
29 августа – Ореховый Спас. История, традиции и приметы праздника
День Успения Богородицы отмечают верующие Беларуси
Новости Беларуси. 28 августа – день Успения Богородицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот праздник – один из 12 самых больших в церковном году.
Богослужения священники сегодня совершают в голубых облачениях. Цвет символизирует небесную чистоту и непорочность. В церквях вспоминают о смерти Девы Марии и чудесной встрече в Иерусалиме 12 апостолов, которые похоронили мать своего учителя.
Предшествовал празднику пост, длившийся две недели. После Успения Пресвятой Богородицы наступает свадебная пора.
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