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Правовая среда. Порядок перепланировки квартиры

16.05.2018 - 11:58

Что такое перепланировка квартиры? Что нужно для того, чтобы согласовать перепланировку в исполнительном органе? Что запрещено в перепланировке квартиры? Узнаете, посмотрев видеоматериал.  

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