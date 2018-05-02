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Правовая среда. Правила отмены договора дарения

02.05.2018 - 10:06

При каких обстоятельствах доверенность на заключение договора дарения может быть признана ничтожной? В каких случаях даритель может отменить дарение? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

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