Правовая среда. Правила возмещения вреда

Кто возмещает ущерб, если вред причинил несовершеннолетний? Какие правила нужно соблюдать при возмещении вреда? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
Кто возмещает ущерб, если вред причинил несовершеннолетний? Какие правила нужно соблюдать при возмещении вреда? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
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