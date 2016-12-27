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Праздничная елка в Республиканском центре трансплантации органов и тканей собрала ребят из Беларуси и зарубежья

27.12.2016 - 16:28

Новости Беларуси. Время чудес и сказочных событий. Праздничная елка в Республиканском центре трансплантации органов и тканей собрала ребят со всей республики и даже зарубежья. Главные участники новогоднего действа – дети, которым когда-то сделали пересадку органов.

В их числе – и 9-летний Илья Панихин из Казахстана. Он первый ребенок в истории своей страны, которому была выполнена уникальная операция по пересадке печени. Принимали участие в этом и белорусские медики. Впрочем, на их счету уже более 160 хирургических вмешательств и почти полтысячи пересаженных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Руммо, руководитель РНПЦ «Трансплантация органов и тканей»:
Мы пригласили всех. Кто смог, тот приехал сегодня. И сегодня эти 100 малышей, которые герои настоящие, это те дети, которые были на грани жизни и смерти, которые благодаря тому, что в нашей стране есть трансплантация, получили шанс на новую жизнь, сегодня веселятся, бегают с шариками, радуются.

Праздничная елка в Республиканском центре трансплантации органов и тканей собрала ребят из Беларуси и зарубежья

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