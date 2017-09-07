Праздничные мероприятия, посвященные 950-летию Минска, стартуют в городе 7 сентября

Новости Беларуси. От научных встреч до зрелищных шоу. В Минске начинаются основные праздничные мероприятия, посвященные 950-летию белорусской столицы.

7 сентября в ратуше состоится форум «Минск и минчане. 10 веков истории». Он соберет более сотни исследователей, в том числе из России, Украины и Польши. Эксперты обсудят разные временные периоды города, а также его туристический потенциал.

А уже вечером на фасадах минской Ратуши появится уникальная фотопроекция от французского фотохудожника Клемана Бриана. При помощи объемных изображений мастер умело раскрывает таинственную сторону мест, которые становятся его арт-объектами.