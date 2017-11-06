новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Праздничные выходные: на границе с Польшей и Литвой большие очереди

06.11.2017 - 16:09

Новости Беларуси. Очереди на выезд из Беларуси собрались на протяжении почти всей границы. Как сообщают в Госпогранкомитете, затруднено движение в направлении Польши и Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это связано с большими праздничными выходными. Традиционно в такие дни белорусы отправляются в соседние страны. Всего въезда в Польшу ждут свыше полутысячи легковых автомобилей и еще больше полутора сотен фур. На литовском направлении скопилось около 400 легковушек и 350 большегрузов. Около 200 машин направляются в Латвию. Меньше всего их на белорусско-украинской границе. Здесь очередей практически нет.

Праздничные выходные: на границе с Польшей и Литвой большие очереди

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Евросоюз ужесточил правила пересечения границы Шенгенской зоны
Евросоюз ужесточил правила пересечения границы Шенгенской зоны
О пробках на границе с Литвой 11 марта предупреждает Госпогранкомитет Беларуси
О пробках на границе с Литвой 11 марта предупреждает Госпогранкомитет Беларуси
Иностранцев при въезде в Китай обяжут сдавать отпечатки пальцев
Иностранцев при въезде в Китай обяжут сдавать отпечатки пальцев
Михаил Гриб
В Беларуси планируют ввести биометрические паспорта и ID-карты
Очереди на границе с ЕС: выезда в Литву и Латвию ждут фуры, в Польшу – легковушки
Очереди на границе с ЕС: выезда в Литву и Латвию ждут фуры, в Польшу – легковушки
Николай Борейко, начальник управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности Государственного пограничного комитета Республики Беларусь
От трех до четырех лет тюрьмы получили участники преступной группы, занимавшиеся незаконной миграцией через Беларусь
Польша ужесточила правила беспошлинного ввоза топлива: как белорусские водители отреагировали на нововведение
Польша ужесточила правила беспошлинного ввоза топлива: как белорусские водители отреагировали на нововведение
Водитель: пункт пропуска «Домачево» – один из самых быстрых
Водитель: пункт пропуска «Домачево» – один из самых быстрых
Все новости по теме Выезд за границу
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru