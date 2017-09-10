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Праздничный салют в День города в Минске (видеофакт)

10.09.2017 - 14:25

Новости Беларуси. Минск продолжает отмечать 950-летие. Кульминацией праздника накануне стал красочный фейерверк. В сопровождении лазерного шоу и музыкальной фонограммы залпы расцветили небо над Свислочью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зрители:
Самый запоминаемый, самый красивый, самый яркий! Лазерное шоу! Это просто прекрасно!

Я бы хотел, чтобы этот салют был еще один раз! Это моя мечта и самый лучший день в моей жизни!

Я хочу, чтобы еще 950 лет подряд были такие потрясающие салюты и праздники на День города.

Увидеть зрелищное шоу на площадке у Дворца спорта собрались тысячи минчан и гостей города. Праздничные залпы гремели в течение 20 минут и стали ярким аккордом дня.

Праздничный салют в День города в Минске (видеофакт)

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