«Праздник. Настоящий, не календарный»: музыканты, звезды спорта и кино о Дне Победы в своих семьях

«Спасибо за Победу, за мирное небо над головой, за возможность жить, творить». Слова благодарности ветеранам в эти минуты звучат и в социальных сетях. Артисты, музыканты, спортсмены и политики считают своим долгом поделиться историями своих семей. История, которая касается каждого.

В каждом сообщении – признание, в котором строки: «главное – мир в каждой стране и каждой семье».



Певица Наталья Подольская





Супермодель Екатерина Доманькова





Гимнастка Ляйсан Утяшева





Павел Воля, резидент и ведущий Comedy Club





Продюсер Яна Станкевич





Ксения Мирная, супруга теннисиста Максима Мирного



Режиссер Алексей Голубев







Телеведущий Максим Галкин





Биатлонистка Дарья Домрачева



Певица Светлана Лобода







Эксперт моды Эвелина Хромченко







Фотограф Екатерина Рождественская





Музыкант Сергей Жуков





Актриса Равшана Куркова



Певица Анна Седокова





Певица и композитор Рита Дакота ​​​​​​​



Рэп-исполнитель и композитор Баста ​​​​​​​



Певица Лариса Грибалева





Певица Ани Лорак ​​​​​​​



Группа IOWA​​​​​​​





Драматург, режиссер Евгений Гришковец ​​​​​​​



Певица и автор песен Анжелика Варум​​​​​​​