новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

«Праздник. Настоящий, не календарный»: музыканты, звезды спорта и кино о Дне Победы в своих семьях

09.05.2017 - 19:44

«Спасибо за Победу, за мирное небо над головой, за возможность жить, творить». Слова благодарности ветеранам в эти минуты звучат и в социальных сетях. Артисты, музыканты, спортсмены и политики считают своим долгом поделиться историями своих семей. История, которая касается каждого.

В каждом сообщении – признание, в котором строки: «главное – мир в каждой стране и каждой семье».


Певица Наталья Подольская


Супермодель Екатерина Доманькова


Гимнастка Ляйсан Утяшева


Павел Воля, резидент и ведущий Comedy Club


Продюсер Яна Станкевич


Ксения Мирная, супруга теннисиста Максима Мирного


Режиссер Алексей Голубев



Телеведущий Максим Галкин


Биатлонистка Дарья Домрачева


Певица Светлана Лобода




Эксперт моды Эвелина Хромченко



Фотограф Екатерина Рождественская


Музыкант Сергей Жуков


Актриса Равшана Куркова


Певица Анна Седокова


Певица и композитор Рита Дакота ​​​​​​​


Рэп-исполнитель и композитор Баста ​​​​​​​


Певица Лариса Грибалева 


Певица Ани Лорак ​​​​​​​


Группа IOWA​​​​​​​


Драматург, режиссер Евгений Гришковец ​​​​​​​


Певица и автор песен Анжелика Варум​​​​​​​


Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Маскировал здания в Ленинграде, покорил Северный полюс, преподаёт в 93: «Простые вопросы» Михаилу Боброву
Участники от 4 лет и старше: «Забег отважных» 9 мая прошел в Минске
Участники от 4 лет и старше: «Забег отважных» 9 мая прошел в Минске
«Этот праздник грандиозный, самый теплый, самый светлый»: ветераны о Дне Победы
«Этот праздник грандиозный, самый теплый, самый светлый»: ветераны о Дне Победы
Народные гулянья и концерты: Минск празднует День Победы
Народные гулянья и концерты: Минск празднует День Победы
«Мне 95 лет, но я себя чувствую молодым, иду на праздник»: как Беларусь отмечает День Победы
«Мне 95 лет, но я себя чувствую молодым, иду на праздник»: как Беларусь отмечает День Победы
На праздничном салюте прогремят 30 залпов, как и в мае 1945 года
На праздничном салюте прогремят 30 залпов, как и в мае 1945 года
Президент – ветеранам: слава богу, что в свое время мною было решение об изучении отдельно курса «Великая Отечественная война»
Президент – ветеранам: слава богу, что в свое время мною было принято решение об изучении отдельно курса «Великая Отечественная война»
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Президент Беларуси: у нас есть все для того, чтобы сегодня защитить наш клочок земли, на котором живут наши люди
Все новости по теме День Победы 2017
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru