новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

Праздники национальной культуры будут проходить в Минске каждую субботу с 12 июня до октября

06.05.2017 - 19:39

Новости Беларуси. Какие культурные события порадуют минчан в Верхнем городе летом 2017 года, рассказали в программе «Большой город».  

Виталина Рудикова, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Мингорисполкома – начальник управления культуры:
Очень яркий проект, который в 2016 году мы начинали – это праздники национальной культуры, которые проходили в Верхнем городе. Инициатива принадлежала руководству города, организаторами выступали, по сути, общественные объединения. В 2017 году этот проект стал шире и, с учётом того, что в 2016 году такой положительный резонанс получили эти праздники, подключились посольства. И у нас, на сегодняшний день, достаточно плотный график и тех праздников, которые были заявлены в 2016 году, и уже многие другие.

Из ближайших – посольство Швеции будет проводить 12 июня праздник национальной культуры.

Русской национальной культуры и ряд других. Вплоть до октября у нас каждую субботу проходят праздники национальной культуры. Это очень интересно, потому что есть возможность, не выезжая из Минска, познакомиться с национальными традициями, культурными  традициями тех народов, которые проживают. В том числе, и в нашей стране. И, в целом, сформирована программа вплоть до октября – каждые выходные у нас проходят на территории Верхнего города культурные проекты. Разных жанров, разной направленности, с большим количеством участников.

Олег Степанюк, СТВ:
Будет ли продолжение любимых минчанами джазовых вечеров?

Виталина Рудикова:
Да, в планах есть 2017 года и джазовые вечера, и классика у Ратуши.

Музыканты, циркачи, воздухоплаватели: на какие уличные мероприятия стоит сходить летом в Минске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Музыканты, циркачи, воздухоплаватели: на какие уличные мероприятия стоит сходить летом в Минске
Площадки для уличных музыкантов в Минске: подано 250 заявок, прослушивание 13 мая
Фестиваль воздухоплавания пройдёт во время празднования 950-летия Минска в сентябре
Карнавальное шествие и цирковые артисты: что нового будет на фестивале уличных театров 7 и 8 мая в Минске
Видеофакт: фестиваль булочек в Китае
Видеофакт: фестиваль булочек в Китае
Фестиваль белорусской культуры «Вытоки» проходит в Минске
Рыцарские бои, песни, танцы и ярмарка. Фестиваль белорусской культуры «Вытоки» проходит в Минске
Две тысячи гладиаторов, сенаторов, дев и священников: парад древнеримских костюмов прошел в Риме
Две тысячи гладиаторов, сенаторов, дев и священников: парад древнеримских костюмов прошел в Риме
20 фото о том, как в Индии прошел традиционный фестиваль красок
Все новости по теме Фестиваль
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru