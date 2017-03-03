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Празднования 100-летия белорусской милиции начались в Минске: на торжества приехали делегации 16 стран

Празднования 100-летия белорусской милиции начались в Минске
Празднования 100-летия белорусской милиции начались в Минске
Празднования 100-летия белорусской милиции начались в Минске
03.03.2017 - 10:35

Новости Беларуси. Делегации 16 стран приехали в Минск на празднование 100-летнего юбилея белорусской милиции. Торжества проходят уже 3 марта. Буквально несколько минут назад завершилась церемония возложения венков и цветов к памятнику сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД, погибших при исполнении служебного и воинского долга.

Завершится предюбилейный день торжественным собранием и праздничным концертом во Дворце Республики.

История белорусской милиции начинает отсчет с 4 марта 1917 года. Тогда в Минске на смену царской полиции пришла народная милиция, которую возглавил Михаил Фрунзе. Сегодня Беларусь входит в десятку стран с наименьшим уровнем преступности и высокой безопасностью. По результатам соцопросов, около 70% жителей страны доверяют милиции и готовы оказывать ей посильную помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Празднования 100-летия белорусской милиции начались в Минске

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