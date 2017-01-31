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Председатель ЦИК встретилась с временным поверенным в делах США в Беларуси и руководителем представительства ЕС

31.01.2017 - 19:53

Новости Беларуси. Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина провела встречу с временным поверенным в делах США в Беларуси и руководителем представительства ЕС в нашей стране. Дипломатов проинформировали о результатах работы межведомственной экспертной рабочей группы по рассмотрению рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ по вопросам совершенствования избирательного процесса в Беларуси. Ее заседание состоялось 31 января. Обобщенные здесь предложения комиссия представит главе белорусского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦИК Беларуси

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