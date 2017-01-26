Председатель Миноблисполкома Семен Шапиро встретился со спортивным активом Минской области

Новости Беларуси. От спорта высоких достижений до любительского увлечения. Семен Шапиро встретился со спортивным активом Минской области. Обсудить проблемы и определить направления развития отрасли собрались руководители детско-юношеских спортивных школ, тренеры и директора клубов, ветераны большого спорта.

В Минской области сегодня открыты три тысячи спортивных объектов, а здоровый образ жизни выбирает все больше жителей. Между тем, основная задача – воспитание будущих олимпийских чемпионов и выявление талантливой молодежи.

Владимир Каминский, олимпийский чемпион по велоспорту (1976):

Спорту высоких достижений всегда не хватает талантливых спортсменов в каждом виде спорта, своих Фэлпсов, Цилинских. Поиск – это всегда тренерская работа, сродни людям, которые ищут залежи золота, алмазов.

Евгений Булойчик, начальник управления спорта и туризма Миноблисполкома:

Нам сегодня важно не оставить без внимания ни одного желающего заниматься перспективного ребенка, в каком бы населенном пункте он бы ни находился. Поэтому мы должны найти каждого, у нас создана хорошая материальная база, и мы ежегодно укрепляем благодаря хозяйственному способу. Мы должны подготовить своих специалистов, тренерско-преподавательский состав. И мы найдем баланс между всеми звеньями этой цепи, подготовки спортсменов. И у нас все получится в Минской области.

Тем временем в Минской области набирает популярность такой вид спорта, как хоккей на траве. Хоккейный клуб «Виктория» из Смолевичей, например, претендует на победу в чемпионате страны. После пяти туров команда возглавляет турнирную таблицу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Евгений Мазуро, директор хоккейного клуба «Виктория» Смолевичи:

Поддержку мы ощущаем, конечно, мы государственное учреждение, финансируемся за счет областного бюджета. Области большое спасибо за то, что она дает нам возможности развивать в относительно небольшом городе, таком как Смолевичи, хоккей на траве. У нас есть стадион с искусственным покрытием для занятия хоккеем на траве. Очень хорошая база с хорошей инфраструктурой. Мы можем проводить соревнования как республиканского, так и международного уровня у себя дома.