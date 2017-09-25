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Председатель ООЗЖ «Эгида» о том, чем отличается передержка животных от собирательства

25.09.2017 - 20:13

Новости Беларуси. Во время ток-шоу «Что происходит» зоозащитники акцентировали внимание на том, почему понятия «передержка» и «собирательство» стоит разделять.

Вероника Ханцевич, председатель общественного объединения защиты животных «Эгида»:
Я хотела бы, чтобы все имели представление и немножко разделяли: «передержкой», чаще всего, занимаются именно волонтёры и члены зоозащитных организаций. Да, они содержат иногда большое количество животных, но все эти животные здоровы, привиты и стерилизованы. То же, о чём говорите Вы, это – люди, которые занимаются – мы в своей деятельности называем это «собирательством» животных.

Животные, которых они приводят в дом – они находятся все вместе, в одной куче, они размножаются.

Здесь стоит говорить ещё о том, что при разработке проекта закона «О защите животных» мы вносили пункт об обязательной стерилизации животных, владельческих животных. То есть, опять же, чтобы исключить вот это вот размножение внутри этих квартир «собирателей». 

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Источник фото: facebook.com/den.podolchak
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