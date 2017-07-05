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Председатель парламента Черногории: Нам необходимо начать более интенсивное сотрудничество с Беларусью

05.07.2017 - 10:57

Новости Беларуси. На полях форума запланировано много встреч. Так, уже ранним утром состоялся разговор председателя нижней палаты белорусского парламента и его коллеги из Черногории – главы Скупщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Брайович и Владимир Андрейченко обсудили перспективы сотрудничества двух государств.

Особое внимание стороны уделили сферам туризма и экономики. Отметим, что в 2016 году 36 тысяч белорусов посетили Черногорию. А взаимный товарооборот между странами составляет 2 миллиона долларов.

Иван Брайович, председатель парламента Черногории:
Между Беларусью и Черногорией есть много общего. Мы также выступаем за поддержание мира в регионе. Это очень важно.

Но нам необходимо начать более интенсивное сотрудничество, наши отношения имеют глубокий потенциал.

В рамках летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ намечены встречи с депутатами из США и Румынии. Планируется официальный визит делегации Туркменистана.

Председатель парламента Черногории: Нам необходимо начать более интенсивное сотрудничество с Беларусью

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