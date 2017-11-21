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Председатель парламента Грузии встретится с преподавателями и студентами БГУ 21 ноября

21.11.2017 - 09:54

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается официальный визит парламентской делегация Грузии. 21 ноября председатель парламента Ираклий Кобахидзе встретится с профессорско-преподавательским составом и студентами БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне грузинская делегация провела переговоры с Александром Лукашенко.

Кроме налаживания контактов по линии парламентов, наши страны планируют развивать региональное сотрудничество, рассматривают перспективы создания совместных бизнес-центров. Точки соприкосновения могут быть и в рамках экономического пояса Шелкового пути. Также делегация намерена побывать на крупных предприятиях: познакомиться с работой машиностроительной отрасли, агропромышленного комплекса и сферой IT. По итогам визита предусмотрено подписание совместного заявления между Национальным собранием Беларуси и парламентом Грузии.

Председатель парламента Грузии встретится с преподавателями и студентами БГУ 21 ноября

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