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Председатель СПК «Прогресс-Вертелишки»: задача поставлена 500 долларов, но они должны быть заработаны

21.04.2017 - 13:52

Новости Беларуси. Продолжать модернизацию и искать новые рынки сбыта. Позицию главы государства поддерживают и аграрии. 21 апреля большинство специалистов сделали рабочую паузу и смотрели трансляцию. Всем небезразлична ситуация в стране. Как будет развиваться политика, экономика и что ждать в социальной сфере – работники высказывали свои предположения и обсуждали задачи, поставленные Президентом. Тот факт, что многие поручения уже выполняются и приносят свои финансовые плоды, говорит о верной стратегии.

Виктор Демянович, главный специалист по пушному зверохозяйству СПК «Прогресс-Вертелишки»:
Президент в своем послании обратился в том, чтобы была модернизация на производстве. Мы в нашем хозяйстве стараемся поддерживать отношения со всеми странами. Направление наше заключается в том, что мы сейчас перешли на новые виды норки. Китайский рынок на сегодняшний день требует хорошую норку.

Василий Ревяко, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки»:
Да, задача поставлена 500 долларов, или 1000 рублей. Но они должны быть заработаны. Что касается хозяйства нашего в целом, если подходить к 1000 рублей, она уже примерно в тех краях. Я думаю, что мы будем близки к истине к Новому году, что у нас эта проблема будет решена.  

Кстати, комплекс в Вертилишках сегодня один из ведущих в стране. В ближайшее время предприятие начнет строительство в агрогородке спортивного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Ревяко, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки»

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