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Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе удостоен звания почетного профессора БГУ

21.11.2017 - 13:36

Новости Беларуси. Беларусь и Грузия намерены и дальше укреплять сотрудничество. В том числе через совместные образовательные программы. Для этого есть все предпосылки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 21 ноября шла речь на встрече председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе со студентами и преподавателями Белгосуниверситета. Повод для встречи особый. Ираклий Кобахидзе удостоен звания почетного профессора БГУ. Торжественная церемония прошла согласно протоколу – мантия, которую, кстати, сшили специально для высокого гостя, и диплом, подтверждающий почетное звание. Ираклий Кобахидзе – юрист по образованию. Имеет степень магистра права и доктора юридических наук.

Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Грузии:
У нас не только хорошие политические и дипломатические отношения, но и в целом мы заинтересованы укреплять дружеские связи между нашими странами. Наша кооперация на разных уровнях, в том числе экономическая, показывает свою эффективность. Но у нас есть желание двигаться дальше.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:
Статус почетного профессора БГУ – это еще и возможность расширения и углубления сотрудничества. Уже были сделаны наметки расширения сотрудничества с Тбилисским государственным  университетом.

Звание «Почетный профессор» получают известные политики, общественные деятели за большой вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений. В БГУ в почетном списке уже более трех десятков человек.

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе удостоен звания почетного профессора БГУ

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