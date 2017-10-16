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Представитель РНПЦ «Мать и дитя»: «Чаще роды на дому принимают акушерки, врачи на такой риск не пойдут»

16.10.2017 - 19:30

Новости Беларуси. Разрешено ли врачам помогать при домашних родах, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Светлана Шилова, доцент кафедры акушерства и гинекологии Белорусского государственного медицинского университета:
Это называется криминалом.

Я отношусь очень плохо к домашним родам.

Я 30 лет работаю врачом-акушером-гинекологом. И, поверьте, очень страшно, когда «скорая помощь» с «мигалкой» привозит погибающую женщину от кровотечения от домашних родов.

Что будет, если врач примет на себя такое решение? Это – преступление?

Светлана Шилова:
Да, если это будет доказано, это будет считаться преступлением, криминалом. Потому что все роды и, вообще, все действия врач должен документировать и описывать каждый этап всего происходящего.

Алла Камлюк, заведующая отделением планирования семьи и вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ «Мать и дитя»:
У нас, на практике, чаще роды на дому принимают акушерки, врачи на такой риск не пойдут.

Потому что у нас это – незаконно.

Если будут созданы условия для того, чтобы женщина могла вызвать бригаду с врачом, и всё это было узаконено, мы тогда можем это рассматривать. Пока мы к этому не готовы.

Светлана Шилова:
И в каждую квартиру мы поставим реанимационный блок, дадим анестезиолога – когда срочно надо спасать женщину. Детского реаниматолога для ребёночка. И обеспечим желание женщины. Это – нереально. И я об этом говорю с 2006 года: что рожают чаще всего на дому юристы, журналисты. Я проводила исследование.  

Домашние роды, аборты, чайлдфри: «Что происходит»

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