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Представители «Белорусской федерации беспилотной авиации» Евгений Ермоленко и Глеб Бондарик на СТВ

21.04.2017 - 10:22

В Беларуси Министерство юстиции зарегистрировало общественное объединение «Белорусская федерация беспилотной авиации». Теперь это модное увлечение – «дрон-рейсинг» придёт и в нашу страну. Как это отразится на безопасности полётов в Беларуси, какие существуют правила использования квадрокоптеров и многие другие волнующие вопросы – мы зададим сегодня нашим гостям. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – встречайте представителей общественного объединения «Белорусская федерация беспилотной авиации» – председатель совета – Евгений Ермоленко и его заместитель – Глеб Бондарик.

Евгений Ермоленко

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