Представители координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов и дирекции II Евроигр находятся в Минске 21 сентября

Новости Беларуси. Представители координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов и дирекции II Евроигр 21 сентября находятся в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча не ограничится только обсуждением важных вопросов. Эксперты посетят «Минск-Арену» и другие объекты, которые будут задействованы во время проведения в Беларуси вторых Европейских игр.

Напомним, они состоятся в 2019 году. В их программу включены старты по 15 видам спорта. Эксперты называют игры важным и ответственным проектом для развития и популяризации спорта в Беларуси и Европе.