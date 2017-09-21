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Представители координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов и дирекции II Евроигр находятся в Минске 21 сентября

21.09.2017 - 11:53

Новости Беларуси. Представители координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов и дирекции II Евроигр 21 сентября находятся в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча не ограничится только обсуждением важных вопросов. Эксперты посетят «Минск-Арену» и другие объекты, которые будут задействованы во время проведения в Беларуси вторых Европейских игр.

Напомним, они состоятся в 2019 году. В их программу включены старты по 15 видам спорта. Эксперты называют игры важным и ответственным проектом для развития и популяризации спорта в Беларуси и Европе.

Представители координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов и дирекции II Евроигр находятся в Минске 21 сентября

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