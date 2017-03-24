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Представители Осиповичской районной организации РОО «Белая Русь» встретились с коллегами из Минска

24.03.2017 - 13:33

Новости Беларуси. О том, как помочь белорусам в поиске рабочих мест, говорили 24 марта в штаб-квартире «Белой Руси». Здесь встречали гостей из Могилевской области. Более 30 участников Осиповичской районной организации приехали в столицу, чтобы обменяться опытом, обсудить перспективы развития и накопившиеся проблемы.

Сегодня общественная организация «Белая Русь» насчитывает почти 170 тысяч участников, а первичные организации созданы во многих городах страны. Тем для разговора оказалось немало, но одной из центральных, конечно же, стала проблема занятости жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шавлюга, заместитель председателя Осиповичского райисполкома:
Несмотря на наличие вакансий, человек, который обращается с проблемой, не имеет ни специальности, ни стажа, ни образования, а вакансии в основном представлены инженерные службы, медицинские работники, педагоги и так далее. Тем не менее мы прилагаем все усилия для того, чтобы помочь конкретному человеку решить его проблему.

Наталья Шевченко, председатель Осиповичской районной организации РОО «Белая Русь»:
Сегодня мы стремимся к тому, чтобы все-таки не количество приоритетным было в работе нашего объединения, не количество членов этой организации, а более качественный уровень. Поэтому мы подходим очень обдуманно к приему людей, которые просят в наши ряды прийти.

Представители Осиповичской районной организации РОО «Белая Русь» встретились с коллегами из Минска

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