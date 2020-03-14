Представительница Беларуси на детском конкурсе «Витебск-2020»: когда сказали, что я победитель, я прямо на сцене заплакала
Новости Беларуси. В культурной столице Беларуси – Лиде – проходит финал-концерт национального отбора на 29-й Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Он стартовал с детского прослушивания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В финал вышли 10 представителей Беларуси. Это сильнейшие исполнители, ведь их уже отобрали из сотен претендентов в двух отборочных турах, которые проходили в регионах и Минске.
По новой традиции, введенной в 2019 году, отбор проходит в формате гала-концерта. В составе жюри профессионалы музыкального мира и звезды белорусской эстрады. Уже известно имя победителя финального отбора.
На международном детском конкурсе «Витебск-2020» Беларусь представит Ангелина Ломако из Минска. На сцене ей вручили не только диплом победителя, но и хрустальную лиру, изготовленную на Березовском стеклозаводе.
Ангелина Ломако, победительница национального отбора XVIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2020»:
Я очень долго ждала этого и шла к этой цели. И вот наконец-то сегодня назвали мое имя как имя победителя. Я очень рада! Даже слов вообще нет описать. Я прямо на сцене заплакала.
Наталья Карчевская, первый заместитель министра культуры Беларуси, председатель жюри детского отборочного тура:
Детский конкурс оценивать сложнее, особенно для членов жюри, поэтому мы особенно волнуемся. Потому что в детском конкурсе очень опасно попасть на это обаяние детства, когда оцениваются не профессиональные критерии, а «чем меньше ребенок, тем больше он умиления вызывает». Это конкурс эстрадного искусства, эстрадного вокала, мы ищем участника, который бы представил яркий номер.
Жюри еще предстоит определить финалиста взрослого конкурса.
Начались онлайн-продажи билетов на «Славянский базар-2020». Организаторы обещают скидку в первые 29 дней
Новости Беларуси. Билеты на фестиваль «Славянский базар» теперь доступны для покупки через интернет-площадки по всему миру: 24 февраля стартовала онлайн-продажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А в кассах Витебска заветный квиток на любой концерт популярного музыкального форума можно было купить уже с прошлой пятницы, 21 февраля, и со скидкой в 10 %. Которая, к слову, распространяется на все билеты, приобретенные в течение первых 29 дней. Именно столько лет исполняется в 2020 году Славянскому базару. Организаторы обещают необычную и запоминающуюся программу на всех площадках фестиваля.
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
В этом году мы откроем «Славянский базар» славянским роком трех братских народов Беларуси, России и Украины. Это будет увертюра к фестивалю. Безусловно, открытие, закрытие, конкурсные дни с их вторыми отделениями, закрытие фестиваля и, конечно же, те сольные концерты, которые переместились на сцену концертного зала «Витебск». Однако же самые топовые сборки пройдут на сцене Летнего амфитеатра. Это будут звезды «Евровидения», «Золотой хит», «Шансон-ТВ» и много-много сюрпризов от дирекции.
За четыре дня продано уже более 2 000 билетов. Зарубежным гостям, как и в 2019 году, квиток на один из фестивальных проектов гарантирует безвизовый въезд.