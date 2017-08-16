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Предварительная причина – онкологическое заболевание: не стало Веры Глаголевой

16.08.2017 - 17:40

Новости России. Известная актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась на 62 году жизни. Предварительная причина – онкологическое заболевание. Актриса долго боролась с недугом, проходила курс лечения в США, но врачи оказались бессильны.

Вера Глаголева исполнила роли в почти 50 кинофильмах. Из самых полюбившихся зрителям – «Не стреляйте в белых лебедей», «Сошедшая с небес», «В четверг» и «Больше никогда».

В 2011 году она получила звание народной артистки России. Ее дебютом как режиссера стала психологическая драма «Сломанный свет».

«Наша любимая... Неповторимая и единственная...» Младшая дочь о смерти актрисы (смотрите здесь).

Предварительная причина – онкологическое заболевание: не стало Веры Глаголевой

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