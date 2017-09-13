Премьер Франции пообещал довести реформу в трудовом законодательстве до конца во чтобы то ни стало

Новости Франции. Реформа будет – премьер-министр Франции Эдуар Филипп пообещал, что никакие протесты, даже самые яростные, не повлияют на решение властей протолкнуть изменения в трудовое законодательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акции протеста в начале недели инициировал один из крупнейших профсоюзов страны.

Огромная колонна – 60 тысяч человек – растянулась от площади Бастилии до площади Италии. Часть манифестантов затеяла потасовку с полицией. Правоохранители в ответ применили водометы и накрыли дебоширов облаком газа. Трудовая реформа во Франции – один из самых болезненных вопросов.