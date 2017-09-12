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Премьер Индии: существуют огромные возможности для бизнеса и инвестиций в сферах фармацевтики, нефти и гази, тяжелой промышленности

12.09.2017 - 18:55

Новости Беларуси. Беларусь и Индия расширят сотрудничество в нефтегазовой сфере и сельском хозяйстве. 12 сентября в Нью-Дели подписан пакет документов о взаимодействии двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соглашения в том числе заключили Белорусская калийная компания и Минский тракторный завод. Это предварительные итоги официального визита Александра Лукашенко в Индию. Впереди еще переговоры с Президентом этого государства.

Стороны обсудят дальнейшее развитие белорусско-индийский отношений и взаимодействие в формате евразийской интеграции.

Беларусь будет оказывать максимальную поддержку скорейшему заключению соглашения о свободной торговле между государствами-членами Евразийского экономического союза и Индией. Об этом заявил Александр Лукашенко по итогам встречи с премьер-министром Моди.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы крайне заинтересованы в том, чтобы Индия стала великой, могучей страной. Мы проповедовали, провозглашали и поддерживаем до сих пор идею многополярности. И мы хотели бы, чтобы Индия стала мощным полюсом нашей планеты. Я абсолютно поддерживаю идею премьер-министра Индии о том, что

у нас сегодня наступает новая ступень и новый этап в нашем сотрудничестве.

Великая Индия невозможна без вашего присутствия на той территории, на которой расположена Беларусь: между Евразийским экономическим союзом, о котором говорил премьер-министр, и Европейским союзом. Мы готовы предоставить вам самые выгодные и льготные условия функционирования вашего бизнеса в случае инвестирования в Беларусь. Такой опыт у нас есть с другими странами.

О серьезности наших намерений говорит подписание сегодня белорусско-индийского соглашения о взаимной защите инвестиций. Хочу пообещать вам – об этом премьер-министр говори – всяческую поддержку скорейшему заключению соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индией.

Нарендра Моди, премьер-министр Республики Индия:
Мы приняли решение развивать взаимодействие во всех сферах нашего сотрудничества. Мы будем работать, чтобы развивать и диверсифицировать наши экономические связи. Будем сосредотачиваться на том, чтобы строить их на основе взамодополняемости. Существуют огромные возможности для бизнеса и инвестиций в таких сферах, как фармацевтика, нефть и газ, тяжелая промышленность.

Премьер Индии: существуют огромные возможности для бизнеса и инвестиций в сферах фармацевтики, нефти и гази, тяжелой промышленности

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