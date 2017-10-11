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Премьер Испании заявил о готовности задействовать 155 статью Конституции и частично лишить Каталонию самоуправления

11.10.2017 - 18:50

Новости Испании. Экстренное заседание кабинета министров прошло в испанском Мадриде. На повестке дня было принятие решения о судьбе Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карлес Пучдемон предложил Каталонии приостановить действие декларации о независимости, чтобы провести переговоры с Мадридом

Премьер страны заявил, что власти автономии должны дать официальный ответ: была провозглашена независимость или нет. Если регион высказался за отделение от Испании, власти намерены задействовать 155 статью Конституции и частично лишить Каталонию самоуправления.

Тем временем Высший суд автономии оценил декларацию независимости и вынес вердикт – документ не имеет никакой юридической силы.

Премьер Испании заявил о готовности задействовать 155 статью Конституции и частично лишить Каталонию самоуправления

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