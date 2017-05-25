Премьер-министр Великобритании обеспокоена утечкой в СМИ информации о расследовании теракта в Манчестере

Новости Великобритании. Премьер-министр Великобритании намерена выразить президенту США обеспокоенность по поводу утечки в СМИ информации о расследовании теракта в Манчестере. Сразу после взрыва в печати начали сообщать подробности произошедшего. В том числе именно американцы называли личность террориста и обстоятельства трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Атака в Великобритании была совершена вечером 22 мая. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта американской певицы. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больницах, из них 20 – в критическом состоянии.